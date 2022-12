Russia: ministero della Giustizia chiede lo scioglimento del Moscow Helsinki Group (diritti umani). Attacco del governo alla società civile

“La guerra contro le istituzioni indipendenti della società civile, scatenata dalle autorità russe e personalmente da Vladimir Putin 10 anni fa, sembra essere giunta al culmine: il 20 dicembre 2022 il ministero della Giustizia russo ha intentato una causa per sciogliere il Moscow Helsinki Group, la più antica, autorevole e rispettata organizzazione russa per i diritti umani, insieme a Memorial, sciolta un anno fa”. È l’inizio di una nota apparsa sul sito della storica associazione per i diritti umani, nata nel 1976 per monitorare il rispetto degli accordi di Helsinki da parte del regime sovietico. Ha lavorato per oltre quarant’anni, ma ora il ministero della Giustizia ha chiesto al tribunale di Mosca lo scioglimento dell’ong per aver violato una legge federale sulle associazioni compiendo attività fuori Mosca. “La politica delle autorità in relazione alle associazioni civili è l’indicatore più importante dell’efficacia dello stato di salute di un Paese nel suo insieme: il nostro Paese sembra essere gravemente malato”, si legge nella nota firmata dal Consiglio dei difensori dei diritti umani della Russia. Dopo dieci anni di restrizioni sistematiche si è giunti alla distruzione delle istituzioni civili, soprattutto quelle per i diritti umani, ma non solo; è “una guerra dello Stato contro la società russa nel suo insieme”, si legge ancora.

Questi soggetti, che rappresentano “strumenti di controllo pubblico e creano uno spazio per la libera discussione”, sono “pericolosi per l’attuale governo russo”, che ritiene che la protezione dei diritti umani sia “prerogativa delle forze dell’ordine”. La nota contesta le “gravi violazioni” addotte dal ministero della Giustizia, cioè il fatto che il gruppo sia registrato a Mosca, mentre in realtà partecipa a eventi in altre regioni russe, definendola una “dubbia e ovviamente insignificante violazione”, che “non rappresenta alcun pericolo pubblico e potrebbe essere facilmente eliminata modificando la registrazione”. Si legge ancora nel testo che “lo scioglimento del Moscow Helsinki Group cancella simbolicamente gli ultimi 40 anni di storia del nostro Paese, riportandoci dritti al 1982, quando, a causa dell’arresto da parte del Kgb sovietico di gran parte dei suoi membri, il Gruppo aveva annunciato la cessazione delle sue attività”. Ma si promette: “Mhg non scomparirà nemmeno adesso, ne siamo certi. L’oscurità attuale non durerà a lungo. La luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”.