Diocesi: Bari-Bitonto, oggi la presentazione del progetto di microcredito imprenditoriale

L’arcidiocesi di Bari-Bitonto, attraverso la Caritas diocesana, l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del lavoro, l’Ufficio di Pastorale giovanile e Federcasse Bcc credito cooperativo, promuove il Progetto di microcredito imprenditoriale, Futuro… prossimo. La presentazione avverrà oggi pomeriggio alle 18, Aula Magna “Casa del Clero” c.so Alcide de Gasperi, 274/a Bari. Il Progetto ha l’obiettivo di offrire sostegno a quanti il lavoro non ce l’hanno oppure lo hanno perso per ottenere credito presso gli istituti bancari per l’avvio di piccole o medie attività imprenditoriali.