Natale: Ravenna-Cervia, le messe presiedute dall’arcivescovo Ghizzoni

Nella diocesi di Ravenna-Cervia, anche quest’anno la prima messa del giorno di Natale sarà con i detenuti della casa circondariale di via Port’Aurea. A celebrarla, alle 10, sarà l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. Sarà invece nella cattedrale di San Giovanni in fonte la messa della Notte presieduta sempre da mons. Ghizzoni e concelebrata dal parroco, don Arienzo Colombo, alle 22 del 24 dicembre. La messa sarà trasmessa in diretta da Teleromagna sul canale 14 nell’ambito della trasmissione “Il tempo dello Spirito”.

Come tutti gli anni, infine, l’arcivescovo celebrerà anche nella concattedrale di Santa Maria Assunta a Cervia, il 25 alle 18. Nel giorno di Natale, le messe nella cattedrale di Ravenna seguiranno l’orario festivo e saranno celebrate alle 9, alle 11 e alle 18.30.