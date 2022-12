Diocesi: Oliviero (Lungro), “stiamo vivendo una notte del mondo”

“Non possiamo nasconderci che stiamo vivendo davvero una notte del mondo. Viviamo un tempo di dolore, di disperazione, di guerra. Preghiamo davanti al presepio, perché il Natale del Signore porti un raggio di pace ai bambini, alle donne e agli uomini del mondo intero”. Lo ha scritto nel messaggio di Natale per la diocesi di Lungro il vescovo mons. Donato Oliverio. “Preghiamo anche perché il Natale porti un raggio di luce alle diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte famiglie della nostra comunità”. Per il presule lungrese, “il bene della società passa anzitutto attraverso la serenità delle famiglie”. Per questo ha auspicato che “le autorità civili le sostengano, con grande senso di responsabilità ed efficaci misure di vicinanza”.