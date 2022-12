Migranti: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi in visita alla mensa del Centro Astalli

In occasione del Natale, il Centro Astalli oggi ha ricevuto la visita del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il sindaco è arrivato alla mensa durante la distribuzione dei pasti a 250 richiedenti asilo e rifugiati, che ogni giorno vengono a chiedere di poter consumare un pasto, parlare con un medico o un operatore sociale, avere aiuto nei loro percorsi di accoglienza e integrazione in Italia. Il sindaco, dopo avere salutato operatori e volontari, si è seduto a tavola con 10 rifugiati provenienti da Congo, Bielorussia, Afghanistan, Mali, Camerun, Ucraina, Somalia, Venezuela. I rifugiati gli hanno raccontato le loro storie e aspirazioni di vita. Tra i temi emersi durante la conversazione: le difficoltà di trovare un alloggio indipendente a Roma, la precarietà del lavoro e il desiderio per i più giovani di poter continuare a studiare, magari iscrivendosi all’università. “Siamo lieti della visita del sindaco – ha commentato padre Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli -. Si tratta di un segno di vicinanza dell’amministrazione capitolina, in un rapporto di reciproco sostegno per la costruzione di una città sempre più a misura degli ultimi. La sfida complessa ma irrinunciabile che ci attende è di mettere al centro del nostro agire le periferie urbane e umane di una metropoli con tanti problemi da risolvere ma anche con tanti cittadini pronti e disponibili a fare la loro parte per l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati”. Alla fine della visita Gualtieri ha espresso vicinanza ai rifugiati e ha ribadito il suo impegno a rendere Roma sempre più inclusiva, accogliente e solidale.