Acli Terra: in programma per il 2023 una nuova rubrica radiofonica per “narrare il lavoro di donne e uomini nel mondo rurale”

“Narrare il lavoro di donne e uomini nel mondo rurale e nelle marinerie”. È questo l’obiettivo della nuova rubrica radiofonica di Acli Terra per il 2023. L’annuncio arriva dopo l’esperienza di Gusto Mondiale, appena conclusa, “che ha accompagnato la rassegna calcistica mondiale, svolta in Qatar. Una serie di 24 puntate quotidiane, di circa 20 minuti, durante le quali un giornalista ha intervistato un appassionato di sport e un rappresentante di Acli Terra della filiera del cibo, ponendo domande sui temi del calcio e del made in Italy agroalimentare”, sottolinea un comunicato. Si sono susseguiti agricoltori, allevatori, pescatori, ristoratori, chef, agronomi, biologi, sommelier accanto a dirigenti di Acli Terra o rappresentanti delle Istituzioni e del terzo settore, accompagnati da quattro speaker: Stefania Ferrara, Roberto Pagano, Mena Rota e Francesco Vitale. La rubrica è stata curata dalla Agenzia “Italia Stampa”, da “Magistra Group”, dal blog “La Ricerca del Gusto” e da Acli Terra, ed è andata in onda su Radio Magistra Web e su altre 11 stazioni radiofoniche del circuito Italia Stampa. Con l’inizio del nuovo anno il presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta, rivelerà i dettagli e le novità del nascente programma radiofonico.