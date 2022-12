Natale: Ucsi Molise, oggi pomeriggio concerto presso la casa circondariale e di reclusione di Campobasso

Saranno le sonorità della musica gospel and spiritual degli Ancient Souls insieme alle storie delle più famose canzoni del Natale raccontate, nel suo ultimo libro “Last Christmas”, dal vaticanista del Tg2 Enzo Romeo protagoniste del concerto “Atmosfera di Natale” giunto alla XXI edizione. Appuntamento oggi pomeriggio, alle ore 15,30, presso la casa circondariale e di reclusione di Campobasso e, a seguire, alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria della Libera in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso. Patrocinato dal comune di Campobasso, il concerto è promosso dall’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi) del Molise, dall’Associazione Liberi nell’arte aps in collaborazione con l’Associazione nazionale e regionale Aiart. Al concerto nel carcere di Campobasso parteciperanno i ristretti delle medie sezioni e tutto il personale penitenziario.