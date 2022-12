Natale: Cagliari, la mattina del 24 dicembre episcopio aperto per gli auguri con l’arcivescovo Baturi. Le principali celebrazioni durante le festività

“Il Natale è l’incontro dello stupore e dell’amore, che cambiano la vita – afferma mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei –. Ogni fase della vita, a ben vedere, evolve se è accompagnata dallo stupore dell’amore: dai bambini che si stupiscono per le piccole scoperte quotidiane ai ragazzi che si stupiscono degli orizzonti che si schiudono davanti a loro; dai giovani per lo stupore di inedite relazioni coinvolgenti e travolgenti, agli adulti che si stupiscono per la possibilità di generare novità; fino ad arrivare allo stupore saggio degli anziani che con ammirazione scorgono la pienezza della vita”.

Per consolidare il legame di fraterna spiritualità con i fedeli, sabato 24 dicembre, a partire dalle 9.30 e sino alle 12.30, presso la sede istituzionale dell’Episcopio (piazza Palazzo 4, Cagliari), Baturi apre le porte della sua dimora, a coloro che vorranno partecipare ad uno scambio di saluti e auguri nel giorno della vigilia del Santo Natale.

Domani alle 11 l’arcivescovo celebrerà la messa per gli ospiti e i volontari della “Mensa del viandante” di Quartu Sant’Elena. Venerdì 23 , alle 10, presso l’Aula Benedetto XVI del Seminario arcivescovile, mons. Baturi porgerà i tradizionali auguri di Natale agli addetti alla Curia e agli Uffici di pastorale.

Sabato 24 dicembre alle 24, presso la cattedrale di Cagliari, presiederà la tradizionale messa della notte di Natale, trasmessa in diretta dall’emittente radiofonica diocesana Radio Kalaritana. Domenica 25 dicembre, si recherà alle 8.30 presso il penitenziario di Uta per la celebrazione eucaristica. Lunedì 26 alle 10.30 Baturi presiederà la messa presso la parrocchia di Santo Stefano a Quartu Sant’Elena, in occasione della festa patronale, mentre venerdì 30 alle 16, presso la Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari si rinnoverà l’appuntamento annuale con il Te Deum dei giornalisti promosso dall’Ucsi. Sabato 31 dicembre, alle 19 nella cattedrale di Cagliari, presiederà la messa e il canto del Te Deum.

Le celebrazioni presiedute da mons. Baturi proseguono domenica primo gennaio 2023 alle 10.30, presso la cattedrale di Cagliari, con la messa di inizio anno. Sempre domenica, solennità di Maria SS. Madre di Dio e Giornata mondiale della pace, l’arcivescovo presiederà la messa alle 17.30 presso la Basilica di Nostra signora di Bonaria. Alle 18.45, momento di preghiera sul sagrato dopo il quale si avvierà la processione per viale Bonaria e via Dante (durante il percorso sono previste tre testimonianze di ucraini: un giovane, una famiglia, un anziano). All’arrivo presso la chiesa di San Paolo il presule proporrà una breve riflessione e guiderà la preghiera conclusiva. Giovedì 5 gennaio alle 19, presso la cattedrale di Cagliari, presiederà la messa in occasione del terzo anniversario della consacrazione episcopale. Il 6 gennaio alle 10.30, presso la cattedrale di Cagliari, presiederà la celebrazione eucaristica nel giorno dell’Epifania. Nel pomeriggio, alle 18.30, nella Cappella del Seminario arcivescovile è previsto lo spettacolo dal titolo “Lodi al Creatore”, in onore dell’arcivescovo, eseguito dalla Camerata polifonica siciliana.