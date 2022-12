Consiglio europeo: Michel (presidente), “garantire la sostenibilità del nostro aiuto militare e finanziario all’Ucraina”

“Ci riuniamo a Bruxelles questa settimana per due incontri: il vertice commemorativo Ue-Asean mercoledì 14 dicembre e il nostro Consiglio europeo il giorno successivo”. Lo scrive Charles Michel in una lettera inviata ai capi di Stato e di governo Ue in vista dei prossimi appuntamenti. L’incontro Ue-Asean (Paesi e area di mercato del sud est asiatico) “ci offrirà l’opportunità di confrontarci sul nostro partenariato strategico e discutere importanti questioni di interesse comune, tra cui le sfide alla sicurezza, la connettività, il commercio, le transizioni verde e digitale e la sicurezza alimentare”. “Il nostro Consiglio europeo di giovedì 15 dicembre sarà incontro di un giorno”, specifica poi Michel. “Ci concentreremo su questioni strategiche su cui la nostra unità sarà fondamentale. L’Ucraina è, come sempre, al centro delle nostre preoccupazioni. La massiccia escalation militare della Russia dal 10 ottobre, con i suoi ripetuti attacchi alle strutture critiche e alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina, ha causato enormi danni alla rete elettrica ucraina. Milioni di civili sono rimasti senza elettricità, riscaldamento e acqua corrente. La situazione, aggravata dall’arrivo della neve e delle temperature sotto lo zero, richiede da parte nostra una risposta adeguata, anche in termini di preparazione e assistenza umanitaria”. “Al di là dei bisogni immediati del Paese, è necessario anche un dibattito sostanziale su come garantire la sostenibilità del nostro aiuto militare e finanziario all’Ucraina”.