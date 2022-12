Parlamento Ue: Qatargate, a mezzogiorno la plenaria vota per destituire la vicepresidente Eva Kaili

(Strasburgo) “La conferenza dei presidenti ha deciso all’unanimità di avviare la procedura dell’articolo 21” del Trattato “per la decadenza della vicepresidente Eva Kaili”. Lo ha annunciato in plenaria a Strasburgo la presidente dell’Assemblea Roberta Metsola. In pratica gli eurodeputati voteranno a mezzogiorno e per la decadenza della deputata greca indagata nell’ambito del Qatargate serviranno i due terzi dei membri del Parlamento.

L’articolo 21 è titolato “Cessazione anticipata delle cariche”. Recita: “La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra posizione cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Il Parlamento decide in merito a tale proposta a maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresentano la maggioranza dei deputati che lo compongono”.