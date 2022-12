Cultura: Rossano, domani si presenta la storia del Museo diocesano di San Marco Argentano

Proseguono i racconti dei Musei diocesani di Calabria, “meravigliosi luoghi ricchi di storia, arte e bellezza”, al Museo diocesano e del Codex di Rossano-Cariati. Il secondo appuntamento è con il Museo diocesano di Arte sacra di San Marco Argentano che sarà raccontato dal suo direttore, don Vincenzo Ferraro, domani, mercoledì 14 dicembre, alle 17, nella sala polifunzionale del Museo diocesano e del Codex.

“Il Museo diocesano di San Marco Argentano è sito nella storica chiesa di San Giovanni, non più aperta al culto, ed è stato inaugurato il 25 maggio del 2006. L’area museale è articolata su due livelli: al piano terra è esposta l’argenteria sacra del Seicento e del Settecento e al piano superiore sono collocati i paramenti sacri ed i dipinti che abbracciano un arco temporale che va dal XVI al XVIII secolo. Tra le pregevoli opere si menzionano la Croce reliquiario del XIII secolo in argento laminato e sbalzato e il busto di San Nicola, sempre in argento, commissionato dal vescovo Nicola Brescia nel 1765 e con ogni probabilità proveniente dalla bottega di Filippo Del Giudice”, ricorda una nota. L’evento rientra nel programma di appuntamenti per i 70 anni del Museo diocesano e del Codex.