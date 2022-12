Pnrr: Roma, il 15 dicembre seminario su come “valutare per migliorare”

“Piani nazionali di ripresa e resilienza: valutare per migliorare”. Questo il tema al centro del seminario in programma il 15 dicembre, a Roma, dalle 14, presso la Sala Gialla del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). Sarà l’occasione per discutere sulle prime analisi dei Piani, in Italia e in altri Paesi, realizzate all’interno del progetto “Recovery Watch” della Fondazione per gli Studi progressisti europei (Feps), con la partecipazione del ForumDD.

“Con l’obiettivo di dare indicazioni importanti all’Italia, che si accinge a riprogrammare il Pnrr, verranno illustrati – viene spiegato in una nota del Forum Disuguaglianze e diversità – quattro studi su diversi aspetti di decisiva importanza per la giustizia sociale e ambientale: le politiche di cura e la dimensione di genere; le politiche per la prima infanzia; l’impatto delle misure per il clima sul mercato del lavoro; l’attenzione riservata nella governance dei Piani (di Italia, Spagna e Portogallo) alle specificità dei luoghi e al dialogo con parti sociali, società civile e amministrazioni locali”.

Dopo i saluti del presidente del Cnel, Tiziano Treu, interverranno David Rinaldi, direttore di Studi e politiche pubbliche della Feps, Alessandra Faggian, direttrice per le Scienze sociali del Gran Sasso Science Institute, Laeticia Thissen, Policy analyst for Gender Equality della Feps, Francesco Corti, Research fellow del Centre for European Policy Studies (Ceps), Maria Enrica Virgillito, professoressa associata in Economia politica alla Scuola superiore Sant’Anna, i parlamentari Walter Rizzetto (FdI) e Chiara Gribaudo (Pd), Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum del Terzo settore, Laura Lieto, vicesindaca e assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, Fabrizio Barca, co-coordinatore del ForumDD.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Cnel.