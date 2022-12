Legalità: Fondazione Mons. De Grisantis, domani un webinar su lezioni e prospettive future sul supporto a vittime di racket e usura

Mercoledì 14 dicembre, a partire dalle 18.30, sulla Fan Page Facebook della Fondazione “Mons. De Grisantis” e in diretta streaming sulla web tv www.radiodelcapo.it, sarà possibile seguire il webinar “Progetto ‘Supporto alle vittime di racket e usura’. Le lezioni apprese e le prospettive future”.

All’incontro virtuale, realizzato in collaborazione con il ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro, la Rete italiana microfinanza (Ritmi) e l’European Microfinance Network (Emn), interverranno don Antonio Morciano, presidente della Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”, don Lucio Ciardo, direttore della Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”, Donato Parisi, della Direzione del Progetto “Supporto alle vittime di racket e usura”, Giampiero Lo Feudo, vice presidente della Fondazione antiusura “Don Carlo De Cardona” della diocesi di Cosenza-Bisignano.

È l’ultimo appuntamento di una serie di dieci webinar, realizzati dalla Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus con lo scopo di sensibilizzare la comunità ad affrontare problematiche quali l’usura ed estorsione, che con difficoltà emergono a causa di una cultura quasi omertosa e di indifferenza.

I relatori, durante l’incontro, andranno a tracciare un bilancio delle “azioni sviluppate” nei circa due anni di attuazione del progetto, valutando le iniziative svolte e i risultati raggiunti grazie alle “Rete” creata sul territorio con il coinvolgimento delle istituzioni locali, del mondo economico, del Terzo settore; inoltre, saranno evidenziate le criticità incontrate, in particolar modo, a causa del periodo pandemico e della crisi economica e sociale dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina. Si analizzerà il modello adottato per il supporto alle vittime e in funzione di prevenzione dell’usura, confrontandosi con la Fondazione antiusura “Don Carlo De Cardona” e grazie ad alcune testimonianze di accompagnamento alla denuncia delle vittime di racket e usura sul territorio calabrese.

La Fondazione, nell’ambito del progetto “Supporto alle vittime di racket e usura”, ha attivato lo sportello anti racket e anti-usura presso il Centro diocesano Caritas in piazza Cappuccini, 15, a Tricase, grazie al Pon “Legalità” 2014-2020. Attraverso “Ritmi”, partecipa al progetto “Riparto” sul sovra-indebitamento.

La Fondazione Mons. Vito De Grisantis è stata fondata nel 2011, assecondando la volontà e il sogno del vescovo dal quale prende il nome, pastore della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca dal 2000 al 2010. La Fondazione dall’ottobre scorso è nella Consulta nazionale antiusura.