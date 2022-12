Ambiente: Rota (Fai-Cisl) a Uncem, “un nuovo Patto per la montagna per evitare abbandono e isolamento”

“All’Uncem, in occasione dell’Assemblea nazionale, lanciamo una sfida: un nuovo patto per la montagna. Perché abbiamo un bisogno urgente di confrontarci e risolvere criticità su lavoro ambientale e agroalimentare, sostenibilità, dissesto idrogeologico, aree interne, comunità montane, cooperazione, infrastrutture materiali e immateriali”. Lo ha scritto sulla pagina Facebook della Fai-Cisl il segretario generale Onofrio Rota commentando i lavori dell’assemblea nazionale dell’Uncem in corso a Roma. “L’idea della Fai-Cisl – sottolinea Rota – è quella del nostro Manifesto della Montagna, una montagna circolare dove le filiere interconnesse creano sviluppo, occupazione e coesione al posto di abbandono e isolamento. Una visione che rilanceremo con tutti gli stakeholders durante le nostre Giornate della Montagna che svolgeremo in Calabria, sulla Sila, a fine giugno 2023”.