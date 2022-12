Diocesi: Padova, stasera al Centro universitario per i “Martedì culturali” incontro con padre Gianni per capire “A cosa serve essere miti?”

Terzo appuntamento oggi, martedì 13 dicembre, con i “Martedì culturali” del Centro universitario di Padova, dedicati quest’anno al tema “Chiunque”. L’incontro, nella sede del Centro universitario di Padova, in via Zabarella 82, inizierà alle 18.30 e sarà proposto anche on line sul canale YouTube del Centro universitario.

Argomento di questo terzo incontro sarà “A cosa serve essere miti?”. Ne parlerà il benedettino padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte (Fi).

I “Martedì culturali” edizione 2022/23 hanno come sottotitolo “#tuesday for future” nell’intento di rivolgersi anche ai giovani, e invitare tutti a vivere la fraternità come stile per il futuro, per il futuro dell’umanità, proponendo testimonianze ed esperienze. In questa occasione ci sarà la testimonianza di Prison Fellowship.