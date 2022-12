Diocesi: Lucca, undici veglie di preghiera per la pace nel mondo

Nell’ambito delle proposte del tempo di Avvento, continuano gli appuntamenti della diocesi di Lucca con “I martedì della pace”: un approfondimento che ha già visto intervenire online, sul canale YouTube della diocesi, il card. Gualtiero Bassetti, presidente emerito della Cei, su “Papa Francesco, architetto di pace” e Francesco Vignarca, coordinatore della Rete italiana Pace e disarmo, su “Scelte di pace in tempi di guerra”.

Domani, martedì 13 dicembre, alle 21, si terranno 11 veglie di preghiera per la pace nel mondo (in contemporanea e in presenza), in 11 chiese del territorio. In Versilia nelle chiese del Sacro Cuore a Lido di Camaiore, di Sant’Antonio a Viareggio e nella Collegiata di Camaiore. Nella Piana di Lucca le veglie si terranno a: Monte San Quirico, Porcari, San Colombano, San Vito, Sant’Angelo in Campo. In Valle del Serchio saranno a Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e nel Duomo di Castelnuovo di Garfagnana. Gli appuntamenti con “I martedì della pace” avranno termine con martedì 20 dicembre, di nuovo sul canale YouTube della diocesi, quando alle 21 interverrà Franco Vaccari, fondatore di Rondine Cittadella della pace.

Durante il tempo di Avvento, in ogni comunità parrocchiale dell’arcidiocesi di Lucca, la raccolta delle offerte andrà alla Caritas diocesana per sostenere le mense dei poveri presenti sul territorio.