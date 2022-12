Domani, mercoledì 14 dicembre, alle 21, in cattedrale a Carpi, il vescovo Erio Castellucci guiderà un momento di riflessione in preparazione al Natale: è l’appuntamento diocesano più importante nel corso dell’Avvento 2022. Mons. Castellucci commenterà i testi biblici dell’attesa e della nascita di Gesù. “Tutti sono invitati a partecipare per vivere insieme il cammino verso il Natale così da coglierne il significato autentico, illuminati dalla Parola di Dio”, si legge in una nota della diocesi.