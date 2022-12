Adozione e affido: Aibi, giovedì il convegno internazionale on line sul “Made in Italy dell’accoglienza”

Il “Made in Italy dell’accoglienza”: questo il titolo dell’edizione 2022 dell’annuale evento di riflessione sui temi dell’adozione e dell’affido proposto da Aibi-Amici dei Bambini in collaborazione con Faris, Family Relationship International School, grazie al contributo della Provincia autonoma di Bolzano-Ufficio Tutela minori e inclusione sociale e il patrocinio del Forum Terzo Settore.

Il titolo completo del convegno, che si terrà in modalità on line nella giornata di giovedì 15 dicembre dalle ore 16 alle 18,30 è “Il Made in Italy dell’accoglienza. Affido internazionale, vacanze preadottive, Kafalah e… quali altre forme?”, a sottolineare la volontà di sensibilizzare la società civile promuovendo una riflessione su tutte le possibili forme di accoglienza di bambini stranieri che temporaneamente o definitivamente non possono vivere in famiglia, o che sono in condizioni di particolari fragilità per motivi di conflitto, povertà, calamità naturali. Si parlerà anche di “vacanze preadottive”.

Già nel 2014 Aibi aveva portato all’attenzione delle istituzioni il “Made in Italy dell’accoglienza”. Oggi ha deciso di riproporre questa possibile via di ragionamento alla luce della co-progettazione e della co-programmazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore accreditato.

Aibi crede, infatti, che sia il momento di provare a studiare e confrontarsi su quanto il sistema di accoglienza, per l’appunto, “Made in Italy”, abbia sviluppato, su quali siano i suoi punti di forza da implementare e quali i punti di debolezza da correggere e superare.

La proposta si rivolge in particolare a tutti gli interessati al tema dell’adozione, agli operatori dei Servizi adozioni, dei Servizi sociali, ai giudici dei Tribunali per i minorenni e agli operatori degli enti autorizzati per le adozioni internazionali.

Il convegno, moderato da Gianmario Fogliazza, responsabile del Centro studi de La Pietra Scartata, si aprirà con i saluti del presidente di Aibi, Marco Griffini, e di Petra Frei, direttrice dell’Ufficio Tutela minori e inclusione sociale della Provincia autonoma di Bolzano.

Verranno poi proiettati dei contributi video con il commento di Cinzia Bernicchi, esperta di accoglienza familiare internazionale e, a seguire, gli interventi delle “voci dal territorio” e con testimonianze e voci di famiglie. Sarà poi la volta del punto di vista del mondo associativo e istituzionale che si occupa di accoglienza sia sui territori sia livello nazionale e internazionale. Concluderà i lavori Giuseppe Salomoni del consiglio direttivo di Aibi. Qui il programma completo.