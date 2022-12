Salesiani: dal 16 al 18 dicembre 30 giornalisti sulle orme di don Bosco

Un gruppo di 30 giornalisti accreditati presso la Sala Stampa Vaticana e la Stampa Estera Italiana trascorreranno il prossimo fine settimana, dal 16 al 18 dicembre, in un “Press Tour” a Torino, con attenzione ai luoghi centrali che hanno visto operare san Giovanni Bosco. Il gruppo è organizzato da don Giuseppe Costa, segretario del rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, e co-portavoce della Congregazione. I giornalisti – si legge nel programma del viaggio – partiranno in treno da Roma per raggiungere Torino-Valdocco dove incontreranno per una conferenza stampa il decimo successore di don Bosco, don Ángel Fernández Artime, reduce da una serie di viaggi e incontri internazionali, e visiteranno il Museo Casa Don Bosco recentemente rinnovato e arricchito di memorie. Il sabato andranno al Colle Don Bosco con una prima sosta nella chiesa di Castelnuovo per vedere il fonte battesimale dove don Bosco divenne cristiano e quindi visitare il Tempio a lui dedicato e il Museo missionario. Il tour si concluderà domenica con una messa alla basilica torinese di Maria Ausiliatrice, madre e protettrice di don Bosco e di quanti si rifanno alla sua leadership spirituale. Tra i partecipanti, agenzie come Aleteia, Sir, AciStampa, AsiaNews; radio-tv come Radio Cope (Spagna), Rai, Radio Corallo, TeleDehon, Tv2000, Telenova, Ewtn (Usa); giornali e riviste come Famiglia Cristiana, Avvenire, Il Fatto Quotidiano, La Sicilia, Niedziela (Polonia); altri come La Voce di New York. La comunicazione salesiana è rappresentata dal direttore dell’Agenzia iNfo Salesiana, don Harris Pakkam, e dall’Ime-Comunicazione, don Pierluigi Lanotte.