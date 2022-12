Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi alla messa per alunni e personale delle scuole. In serata incontro sul Concilio Vaticano II con mons. Bettazzi

Domani, mercoledì 14 dicembre, alle 18 nella chiesa del Corpus Domini a Bologna, il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi parteciperà alla messa per gli alunni e il personale delle scuole bolognesi, invitati dall’Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica in collaborazione con gli Uffici diocesani per l’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole e per la Pastorale dello sport, turismo e pellegrinaggi. Al termine il card. Zuppi e Bruno Di Palma, vicedirettore dell’Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, consegneranno un dono ai docenti prossimi alla pensione.

Alle 21, poi, al Museo “Olinto Marella” l’arcivescovo parteciperà all’incontro “Profezia e liberazione: le eredità del Concilio Vaticano II” insieme a mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea ed ultimo padre conciliare europeo vivente. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Museo.