Riconoscimenti: Cnr, domani a Roma la finalissima del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi

Si terrà domani a Roma (Aula convegni del Cnr – piazzale Aldo Moro 7, ore 15) la finalissima della X edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi. Ci saranno 15 autori ancora in gara, due minuti di tempo per ottenere il voto della giuria nazionale e del pubblico e vincere il Premio 2022, giunto alla decima edizione.

Il giornalista Cristiano Bucchi condurrà la cerimonia alla quale interverranno fra gli altri i membri del Comitato scientifico del Premio, tra cui il presidente, Giorgio De Rita, i rappresentanti dei partner della manifestazione, Bper Banca, il Consiglio nazionale delle ricerche e l’Airi (Associazione italiana per la ricerca industriale), gli autori che riceveranno i premi per la divulgazione scientifica rivolta ai ragazzi, i migliori autori under 35 e i ragazzi del Junior Video Contest 2022. Si potrà partecipare in presenza, accreditandosi all’evento, oppure da remoto, tramite il sito del Premio https://www.premiodivulgazionescientifica.it. In entrambi casi sarà possibile esprimere le proprie preferenze rispetto ai libri in gara. Il voto del pubblico avrà un peso del 30% mentre quello della giuria nazionale, cui è stata data la possibilità di leggere le opere, un peso del 70%.

Il Premio nazionale di divulgazione scientifica è organizzato dall’Associazione italiana del libro. Main partner del Premio Bper Banca e Cnr. Media partner la Web.tv del Cnr, l’Almanacco della Scienza, quindicinale a cura dell’Ufficio stampa del Cnr e Leggere tutti, mensile del libro e della lettura.