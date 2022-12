Libri: Università Cattolica Milano, domani presentazione del libro “Sotto una buona stella” della critica d’arte Chiara Gatti

La stella cometa è uno dei simboli dell’attesa del Natale fino all’Epifania: il primo a rappresentarla fu Giotto, che vide di persona la cometa di Halley nel 1301, immaginandosi sotto il cielo di Betlemme quando nacque Gesù. Altri artisti furono suggestionati da stelle e comete “lucenti come il sole”, da Dürer a Turner, da Van Gogh, con la sua celebre Notte stellata, fino ad arrivare più vicino a noi, con la guerra e il foro di una granata su un muro della Palestina di oggi reinterpretato da Banksy: una stella ferita che scuote le coscienze.

A questo tema è dedicato il libro di Chiara Gatti, “Sotto una buona stella. Stelle e comete nell’arte”, con tavole d’arte a colori e allestito con la collaborazione di Serena Colombo. Il volume edito da Interlinea sarà presentato domani in Università Cattolica a Milano (largo Gemelli 1, aula G252, ore 17) all’interno del ciclo “Editoria a Natale”, promosso dal Laboratorio di editoria e dal Dipartimento di studi medievali, umanistici e rinascimentali dell’Ateneo.

Chiara Gatti è storica e critica dell’arte. Scrive per le pagine di “Repubblica”, compresi “il Venerdì” e “Robinson”. È direttrice del Museo Man di Nuoro. Ha curato tre volumi dedicati all’opera di Leone Lodi. Con Lea Vergine ha scritto “L’arte non è faccenda di persone perbene” (Rizzoli 2016). Ha curato la selezione dei saggi di Giorgio Mascherpa raccolti in “L’emozione e l’incanto dell’arte. Da Lotto a Fontana” (Ceribelli 2019). Con Interlinea ha pubblicato “Insolite natività” (2012), “Chagall. Sogno di una notte di Natale” (2018) e “Nevicate d’arte” (2021).

“Nativitas” di Interlinea è l’unica collana editoriale in Italia e la prima in Europa dedicata al tema del Natale tra letteratura, arte e spiritualità, in formato tascabile stampata su carta pregiata ecologica e certificata con titoli impressi in oro a caldo sulle copertine in carta marcata. La serie, che gode di molti collezionisti, ha superato i cento numeri e nasce nel 1993 da un’idea del classicista Carlo Carena con l’editore Roberto Cicala per l’uscita inaugurale, un cofanetto intitolato “Le storie della tradizione” contenente testi della Legenda aurea, del Protovangelo di Giacomo e della Storia dei re magi di Giovanni da Hildesheim. Tra i successi: Natale in poesia a cura di Luciano Erba e Roberto Cicala, Quel Natale nella steppa di Mario Rigoni Stern e Dacci la grazia della tenerezza di Jorge Bergoglio-papa Francesco.