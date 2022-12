Natale: Acli Caserta, giovedì 15 dicembre un momento di riflessione e preghiera

Giovedì 15 dicembre le Acli di Caserta propongono un momento di riflessione e preghiera per avvicinarsi con il giusto spirito al Natale e accogliere, nella fede, la venuta del Signore. L’appuntamento è alle ore 19. Per partecipare sarà sufficiente connettersi mediante la piattaforma Google Meet accedendo con il seguente link: https://meet.google.com/spk-cszz-ytd. L’incontro sarà guidato da don Andrea Campanile, rettore del santuario di Sant’Anna di Caserta. L’invito è rivolto a tutti gli amici delle Acli, per riflettere e condividere i valori che guidano l’impegno e l’agire quotidiano dell’Associazione.

“Per i cristiani il vero cuore del Natale è l’incontro con Gesù figlio di Dio fatto uomo e gli aclisti di Caserta intendono preparare il proprio animo a questo momento. L’auspicio, anche quest’anno, è poter trovare le cose essenziali: la riscoperta della famiglia, l’amicizia, la consapevolezza e la serenità di fronte ai comandamenti. La gioia è nell’attesa del Signore”, si legge in una nota delle Acli di Caserta.