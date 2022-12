Diocesi: mons. Beschi (Bergamo), “la salute è un bene per fare del bene”

“Profonda e affettuosa riconoscenza per la vostra premura e la vostra preghiera di questi giorni”. Così il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, si rivolge a fedeli, vescovi, sacerdoti e diaconi, in un messaggio di ringraziamento, dopo i giorni di ricovero in ospedale. “Il malore sopravvenuto durante la celebrazione della santa messa ha destato una partecipazione corale, che accolgo come un dono meraviglioso della vostra amicizia e del vostro affetto – scrive il presule nel messaggio -. Ora mi sento ristabilito, grazie alle cure di cui sono stato oggetto da parte del nostro Ospedale Papa Giovanni, nelle quali si è manifestata l’elevata organizzazione e competenza, unite a intensa umanità: la mia riconoscenza diventi benedizione per tutti”.

Mons. Beschi sottolinea: “L’ambiente ospedaliero, quello delle case di cura e di riposo, non mi è sconosciuto, ma per la prima volta mi sono trovato a visitarlo da paziente. È sicuramente una lezione di vita che, data la lievità del male, ritengo ancora iniziale. Verificare il limite e la delicatezza del bene della salute non induce a superficiale fatalismo, ma al riconoscimento di ciò che ci viene donato e di come responsabilmente siamo chiamati a custodirlo. La salute è un bene per fare del bene: una regola per tutti. La fede illumina anche quelle condizioni in cui la salute viene meno ed è possibile continuare a fare del bene”.

Il vescovo conclude: “L’imminenza del Santo Natale rende prezioso ogni gesto di umanità e, nel mondo della salute e della malattia, ne possiamo trovare infiniti. Grazie, auguri e benedizione”.