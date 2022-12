Diocesi: Caritas Vicenza, presentato il sesto corso di formazione per volontari psicologi. Dieci appuntamenti dal 18 gennaio al 22 marzo

Foto: Caritas Vicenza

Aumenta il numero di persone che si rivolgono al servizio di sostegno psicologico di Caritas diocesana vicentina che, anche per far fronte all’incremento di richieste di aiuto, lancia il sesto corso per psicologi disponibili a fare i volontari in questa attività. Da inizio anno al 12 dicembre il servizio, gestito dall’Associazione Diakonia onlus, ha incontrato 91 persone, contro le 82 dello stesso arco temporale dello scorso anno. Le donne sono 70 (pari al 77%) e 21 gli uomini. Le persone incontrate sono 63 con cittadinanza italiana, 23 con cittadinanza non italiana e 5 con doppia cittadinanza. Come fascia di età, prevale quella tra i 45 e i 54 anni.

Il corso per volontari del servizio di sostegno psicologico, presentato oggi, partirà il 18 gennaio per concludersi il 22 marzo nei locali del Centro diocesano “A. Onisto” di Vicenza (entrata e parcheggio da via Rodolfi, 14/16). Dieci gli appuntamenti formativi: quattro appartengono al corso base per volontari Caritas (di cui due a partecipazione facoltativa), due sono in modalità laboratoriale e i restanti quattro sono arricchiti dalle testimonianze di alcune volontarie del servizio di sostegno psicologico, che presenteranno situazioni da loro incontrate nel corso degli ultimi anni. Requisiti: laurea in psicologia, iscrizione all’Ordine degli psicologi; essere specializzandi o già psicoterapeuti. Il servizio per cui si può diventare volontari si rivolge a singoli, coppie e famiglie in situazioni di sofferenza ed offre un percorso di sostegno psicologico della durata massima di cinque incontri. È svolto da psicologi iscritti all’Ordine, specializzandi o già psicoterapeuti, ed è composto da un gruppo eterogeneo per età, esperienza, formazione professionale ed orientamento psicoterapico. Il gruppo di lavoro dei volontari psicologi si incontra regolarmente affiancato da un supervisore, lo psicoterapeuta Mauro Burlina. Info: www.caritas.vicenza.it/attivita/area-umana/ sostegno-psicologico. Iscrizioni all’indirizzo www.tinyurl.com/2023psy.