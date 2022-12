Donne migranti: Ismu, il 16 dicembre webinar del progetto Grase contro stereotipi di genere e razza in ambito lavorativo

Il 16 dicembre si terrà il webinar conclusivo su “Gender and race stereotypes eradication in labour market access” (Grase), un progetto, coordinato da Fondazione Ismu e finanziato dall’Ue nell’ambito del programma europeo “Rec – Rights, equality and citizenship” (“Diritti, uguaglianza e cittadinanza”), con l’obiettivo di ridurre le barriere nel sistema dei servizi di orientamento al lavoro e selezione del personale, per facilitare l’accesso di donne con un background migratorio a posizioni e settori lavorativi adeguati alle loro competenze. Durante il webinar, che si terrà in lingua inglese, si discuterà con esperte provenienti dai tre Paesi coinvolti nel progetto (Italia, Spagna e Portogallo), che hanno lavorato congiuntamente per due anni. Grase ha realizzato 3 toolkit rivolti agli operatori dei servizi di orientamento al lavoro e selezione del personale e ai tecnici sviluppatori di software per la selezione del personale, al fine di supportarli nel riconoscimento e messa in discussione degli stereotipi nei confronti delle donne con background migratorio. In questa fase finale delle attività del progetto l’obiettivo è aprire un confronto con istituzioni, network e progetti in ambito europeo sui temi sviluppati durante i due anni di attività. Per registrarsi al webinar: https://www.ismu.org/en/registration-webinar-women-with-migrant-background-in-labour-market-grase-16-12-2022/.