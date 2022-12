Università Lateranense: domani apertura anno accademico Scuola formazione cause dei santi con lectio magistralis del card. Semeraro. Questa sera concerto di Natale

Nel pomeriggio di domani, 14 dicembre, si terrà presso la Pontificia Università Lateranense l’apertura dell’anno accademico della Scuola di alta formazione in cause dei santi, promossa dal competente Dicastero vaticano e dall’Ateneo (Aula Paolo VI – ore 16:30). Dopo i saluti di Matteo Nacci, preside dell’Institutum Utriusque Iuris, il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, terrà la lectio magistralis “La santità: Cristo in me”. Le conclusioni saranno svolte dal rettore dell’ateneo Vincenzo Buonomo.

Questa sera si terrà invece nell’aula magna Benedetto XVI (ore 19) il concerto di Natale. Un recital pianistico con musiche di Bach, Brahms, Chopin eseguite dal maestro Paolo Navarra. Ad organizzare l’evento gli studenti della Lateranense con il Circolo San Pietro. Le offerte raccolte saranno destinate alle Case famiglia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù gestite dal Circolo di San Pietro.