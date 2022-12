Brasile: morto mons. Abib, fondatore della Comunità Canção Nova, espressione del mondo carismatico cattolico

(Foto: diocesi di Lorena)

Il fondatore della Comunità Canção Nova (espressione del mondo carismatico cattolico brasiliano con un impegno soprattutto nel mondo della comunicazione), mons. Jonas Abib è morto in tarda serata (ora del Brasile), nella sua residenza di Cachoeira Paulista (San Paolo). Dal maggio 2021, mons. Jonas era in trattamento chemioterapico per un mieloma multiplo. La veglia funebre proseguirà fino a giovedì 15 dicembre presso la Canção Nova di Cachoeira Paulista. Anche la diocesi di Lorena ha espresso il suo cordoglio.

Nato a Elias Fausto (San Paolo) il 21 dicembre 1936, mons. Jonas Abib è uno dei religiosi che si sono distinti nell’azione evangelizzatrice della Chiesa cattolica in America Latina, utilizzando i media (Canção Nova tivù è probabilmente la maggiore televisione cattolica del Paese, oltre che un fenomeno conosciuto a livello internazionale) e organizzando grandi eventi di evangelizzazione. Fondò la comunità Canção Nova il 2 febbraio 1978.