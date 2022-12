Erasmus+: evento a Bruxelles per celebrare i 35 anni del programma. 13 milioni le persone che hanno viaggiato per istruzione

A conclusione del 35° anniversario del programma Erasmus+, un evento celebrerà i successi del programma (mercoledì 14 dicembre). Dal 1987 a oggi vi hanno partecipato quasi 13 milioni di persone, dice una nota della Commissione europea, e continuerà anche in futuro a offrire “opportunità di studio, formazione, lavoro e volontariato all’estero”. Per questo evento speciale, che porterà a Bruxelles 300 invitati, la Commissione sarà rappresentata dal vicepresidente per lo stile di vita europeo, Margaritis Schinas, e dalla commissaria per l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, il Consiglio dal ministro ceco dell’istruzione, Vladimír Balaš, e il Parlamento dalla presidente della commissione cultura, Sabine Verheyen. Gli scambi avverranno con persone che hanno partecipato al programma, membri di organizzazioni beneficiarie e agenzie nazionali, nonché i fondatori del programma Erasmus+. La giornata sarà segnata da una molteplicità di attività (sessioni e workshop, esempi di buone pratiche, approfondimenti sulla storia del programma). Tra le iniziative, sarà inaugurata una mostra fotografica DiscoverEu e sarà rappresentato uno spettacolo teatrale di ex partecipanti a Erasmus+. La giornata sarà trasmessa online attraverso la pagina web dell’evento.