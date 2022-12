Salute al femminile: Fondazione Onda, giovedì presentazione a Roma del Libro bianco 2022 su criticità e nuove opportunità della sanità territoriale

“Criticità emergenti nell’era post Covid. Nuove opportunità della medicina territoriale” è il titolo del Libro bianco 2022 che la Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) presenta giovedì 15 dicembre a Roma. Il testo analizza, in ottica di genere, l’impatto della pandemia sulla popolazione, in relazione all’andamento degli indicatori demografici e dei cosiddetti determinanti di salute. “Le donne hanno subito, rispetto agli uomini, l’impatto maggiore della pandemia da Covid-19, sia in termini di salute sia sul piano sociale. Per questo attraverso questa nuova edizione del Libro bianco, realizzato con il contributo incondizionato di Farmindustria, abbiamo analizzato in ottica di genere l’impatto della pandemia, per evidenziare le criticità emergenti e riflettere sulle nuove opportunità che si potranno prospettare, specialmente per le donne, attraverso la riorganizzazione della sanità territoriale”, si legge nella presentazione dell’incontro che si terrà in Senato (ore 12), su iniziativa della senatrice Maria Cristina Cantù, e potrà essere seguito anche on line iscrivendosi qui.

Ai saluti di Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, e di Marcello Cattani, presidente Farmindustria, seguiranno alcuni interventi istituzionali. Prenderanno quindi la parola Filippo Anelli, presidente Fnomceo; Andrea Mandelli, presidente Fofi; Antonio V. Gaddi, presidente nazionale Società italiana di telemedicina; Monica Calamai, direttrice generale Ausl di Ferrara e commissario straordinario Aou Ferrara; Angela Genova del Dipartimento di economia società politica Università degli studi di Urbino Carlo Bo.