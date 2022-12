Natale: Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, il personaggio del presepe 2022 è la florovivaista. Statuina consegnata al card. Zuppi

(Foto: Coldiretti)

Il personaggio del presepe 2022 è la florovivaista. La statuina è stata consegnata al card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, da Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti. Obiettivo dell’iniziativa – viene spiegato in una nota – è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro: “Quest’anno è stata scelta la florovivaista che ha affrontato le difficoltà della pandemia e della guerra per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante l’aumento esponenziale dei costi energetici nei campi e nelle serre. Inserire questa ‘nuova’ figura, simbolo delle imprese impegnate nella cura e manutenzione del nostro patrimonio verde e della biodiversità, è un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e insieme, beni immateriali indispensabili per la qualità della vita”. “Le statuine – prosegue la nota – saranno distribuite su tutto il territorio nazionale e consegnate ai vescovi delle 226 diocesi”.

“Il florovivaismo è un comparto strategico del Made in Italy che coinvolge oltre 20mila imprese impegnate nel garantire bellezza e a migliorare la qualità della vita con il contrasto ai cambiamenti climatici, all’inquinamento dell’aria e al dissesto del territorio”, ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolineando che si tratta di “un lavoro antico e prezioso che trova riconoscimento nella maggioranza delle case degli italiani che durante le festività sono colorate e profumate da piante e fiori tipici del Natale”.

“La tradizione del presepe – ha dichiarato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola – nata nel 1223 a Greccio ad opera di San Francesco, è importantissima per le nostre comunità. Nel piccolo abbiamo voluto aggiungere nuove attività, nuovi mestieri legati al vivere di tutti i giorni, per dare forza al presepe come chiave anche del futuro. Quest’anno la statuina rappresenta una florovivaista simbolo del lavoro green e della sostenibilità, immagine di un futuro che ha radici antiche”.

Per Marco Granelli, presidente di Confartigianato, “portiamo nel presepe un simbolo della sostenibilità espressa dagli artigiani e dalle piccole imprese e declinata su tre fronti: economico, sociale, ambientale. A livello economico, la piccola impresa, l’artigiano offrono prodotti e servizi belli, ben fatti, durevoli, a basso impatto ambientale, unici e distintivi. E sono anche baluardo della sostenibilità sociale, poiché ben radicati nei territori di appartenenza dove intrattengono rapporti e relazioni di scambio cruciali per il benessere delle comunità locali. Lo stretto legame con la propria terra alimenta, di conseguenza, un rapporto virtuoso con l’ambiente circostante improntato alla cura e al rispetto del contesto in cui si è collocati”.