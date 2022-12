Diocesi: Caritas veronese, giovedì 15 dicembre l’inaugurazione di Casa Shalom alla presenza del vescovo Pompili

La Caritas diocesana veronese invita all’inaugurazione di Casa Shalom, sita in piazza Marega n. 447, a Marega, frazione di Bevilacqua. L’inaugurazione sarà giovedì 15 dicembre, alle ore 11, alla presenza del vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, e di varie autorità locali. “Casa Shalom – spiega una nota della Caritas – è una struttura di proprietà della parrocchia di Marega composta oggi da 16 appartamenti dedicati a persone e famiglie che si trovano in particolari situazioni di vulnerabilità e fragilità personale e sociale. Casa Shalom vuole essere un supporto sociale per tutta la zona del legnaghese, dove, attraverso l’accoglienza abitativa temporanea presso la casa, possono nascere importanti progettualità da sviluppare prevalentemente in convenzione con gli enti pubblici locali competenti e nell’ottica di un’animazione alla carità delle comunità ecclesiali del territorio”.