Vescovi Triveneto: Padova, il 26 gennaio un seminario regionale sulla liturgia in tempi di Covid

“Un tempo che divide. Un rito che unisce” è il seminario di studio a cura della Commissione per la liturgia della Conferenza episcopale triveneto, che coinvolge le Facoltà e gli Istituti teologici della Regione ecclesiastica, in programma mercoledì 26 gennaio a Padova (in presenza presso la Facoltà teologica del Triveneto, solo su invito) e on line (per tutti dalle 9.30 alle 16.30). Relatori principali Elmar Salmann (docente emerito Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Roma) e Giorgio Bonaccorso (docente Istituto di Liturgia pastorale S. Giustina in Padova). Previsti anche interventi di docenti invitati fra gli Istituti teologici coinvolti nel progetto di ricerca.

Dopo la pubblicazione nel 2020 della terza edizione del Messale romano, la Commissione regionale per la liturgia della Conferenza episcopale Triveneto ha sollecitato una riflessione ecclesiale sul rapporto fra liturgia e pastorale, ritualità e vita. Il seminario sarà un primo passo e verrà seguito, nel 2023, da un convegno delle chiese del Triveneto dal titolo “Ritrovare forza dall’Eucaristia. La pubblicazione della III edizione del Messale romano”.

Per mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste e delegato per la Commissione regionale per la liturgia), e mons. Renato Marangoni, vescovo di di Belluno-Feltre e delegato per l’educazione cattolica, scuola e università e per gli Istituti teologici, questo tema “si colloca entro un contesto sociale ed ecclesiale di profonda secolarità e di forte scollamento del popolo di Dio dalle celebrazioni (specie dall’eucaristia domenicale). La pandemia in atto funge come da ‘lente d’ingrandimento’, mostrando ancor più la fatica di proporre la fede oggi. Si rende necessario individuare alcuni criteri con i quali aiutare la Chiesa a dire come la liturgia possa agganciare la vita dell’uomo contemporaneo”. Di qui la riflessione, in sinergia con tutti gli Istituti teologici presenti sul territorio, sull’apporto che la liturgia può dare a questo tempo.

Il seminario è rivolto in particolare ai professori di liturgia, teologia fondamentale, teologia sacramentaria e teologia pastorale ma la partecipazione è aperta a tutti. I lavori potranno essere, infatti, seguiti in diretta streaming.