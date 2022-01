Infanzia e adolescenza: Garlatti (garante), “bene che Consiglio ministri abbia deliberato testo definitivo Piano nazionale. Siamo di fronte a un cambio di passo”

“È una notizia positiva che il Consiglio dei ministri abbia deliberato il testo definitivo del 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Le misure previste dal piano, che comportano un supporto finanziario per essere realizzate, consentono di dare risposte all’intero mondo dell’infanzia e dell’adolescenza alle prese con le conseguenze della pandemia”. Così l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, che nell’iter di approvazione del piano infanzia ha espresso parere favorevole. “Siamo di fronte a un cambio di passo, ad esempio su asili nido e sulle mense scolastiche. Misure che hanno già trovato sostegno la prima nella legge di bilancio e le seconde nel Pnrr. Importanti, tra le altre, anche le azioni a favore della partecipazione dei minorenni nelle scelte che li riguardano e il loro coinvolgimento nell’ideazione e attuazione delle iniziative per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”, aggiunge Garlatti.