Diocesi: Mantova, dal 28 gennaio incontro di preghiera mensile dei genitori per i figli

Capita spesso di incontrare genitori preoccupati per la vita umana e cristiana dei figli, che non frequentano più la messa, non si sentono appartenenti alla comunità cristiana e sembrano disinteressati e indifferenti alla preghiera, alla fede, alla crescita interiore, ma talvolta anche ai valori sui quali invece le famiglie hanno impostato la loro esistenza. Molti genitori sono anche preoccupati per i figli che non trovano la loro strada professionale o affettiva, oppure prendono decisioni che ai loro occhi sembrano parziali, non promettenti e di compromesso. Per non parlare dei figli prigionieri delle dipendenze, affetti da problematiche psichiche e altro. Non sono pochi i genitori cristiani che vivono quindi una delusione “religiosa” o morale rispetto ai loro figli, che spesso si colpevolizzano rispetto ai loro comportamenti, o che con amarezza e senso di impotenza si affliggono per situazioni che non riescono ad affrontare adeguatamente. È nata da queste considerazioni l’iniziativa, concordata con il vescovo di Mantova Marco Busca, di invitare i genitori cristiani a “La tenda”, un appuntamento mensile di preghiera presso il santuario di San Luigi Gonzaga a Castiglione delle Stiviere, per affidare i loro figli alla protezione e intercessione di san Luigi, patrono dei giovani. Nell’incontro di preghiera i genitori – ma anche nonni e altri famigliari – potranno insieme portare a Dio i loro figli, le loro famiglie e pregare anche per i loro educatori. Nel primo incontro del 28 gennaio la preghiera sarà presieduta dal vescovo. Gli appuntamenti successivi sono il 25 febbraio, il 25 marzo, il 29 aprile, il 27 maggio, il 17 giugno.