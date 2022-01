Diocesi: Ariano Irpino-Lacedonia, i sacerdoti in ascolto dei giovani “7 giorni su 7”

La Pastorale giovanile della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia lancia una campagna di ascolto dei giovani. “Il tempo ormai lungo e faticoso del Covid ha portato in tutti grandi difficoltà, ma sappiamo che molto di più le subiscono i più giovani. È per questo che come diocesi di Ariano Irpino ci apriamo ai nostri ragazzi per dire che siamo accanto a loro e – come scrive il vescovo Sergio Melillo – ‘noi sacerdoti vi siamo sempre accanto, ieri come oggi, ed in particolare in questo tempo sospeso. 7 giorni su 7 tutti e su tutto il territorio diocesano i parroci sono pronti ad ascoltarvi per camminare con voi: a volte ci sarà bisogno di parlare, altre volte di ridere e scherzare, altre volte di pregare insieme’. Il messaggio è chiaro: ci siamo, siamo con voi, vi siamo vicini e non vi abbandoniamo”, si legge sul sito della diocesi.

Tutto questo “per vincere insieme le preoccupazioni e le paure che la pandemia ha creato spesse volte, superando anche la solitudine connessa all’isolamento sociale e la frustrazione di dover accettare passivamente le misure di contenimento. Se qualcuno sente il bisogno di parlare, non abbia timore e si faccia avanti, siamo in ascolto 7 giorni su 7. Oltre alla disponibilità totale che viene ribadita ad ogni ora del giorno da tutti i sacerdoti in tutte le parrocchie”. È resa anche “una possibilità di ascolto tramite un calendario, con il giorno e l’orario prestabilito in cui alcuni sacerdoti in particolare saranno in attesa dei giovani nelle loro parrocchie; a disposizione c’è anche un numero di telefono per poter fare una telefonata o una videochiamata o per prendere un appuntamento”. “Fissatolo, lo amò”: “ Queste parole del Vangelo di Luca ricordano che anche noi proveremo come Gesù, a fissare i vostri occhi, a leggere ciò che portate nel cuore ed ascoltarvi, e con amore di padri saper lenire le vostre ferite e incoraggiare il vostro cammino”. Info per il calendario qui.