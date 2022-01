Domenica della Parola: Bologna, messa con il card. Zuppi e lettura del Vangelo di Luca

Domenica 23 gennaio, alle 17.30, nella cattedrale di Bologna, l’arcivescovo, il card. Matteo Zuppi, celebrerà la messa nella Domenica della Parola durante la quale istituirà dodici nuovi Lettori. Dalle 13.30, la lettura integrale del Vangelo di Luca. Come ogni domenica la pagina web dell’Ufficio liturgico diocesano metterà a disposizione sussidi per la preghiera personale, familiare e comunitaria.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 22, alle 15, all’Istituto “Veritatis Splendor” (via Riva di Reno, 57) il card. Zuppi interverrà al convegno “Ricordando don Lino Goriup” proposto dal settore “Fides et ratio” dell’Istituto. Presbitero bolognese e docente alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Fter), mons. Goriup morì improvvisamente a 55 anni il 25 giugno 2020. Interverranno mons. Roberto Macciantelli, presidente della Fondazione “Lercaro”, mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, e Marco Tibaldi, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose (Issr) “Santi Vitale e Agricola”. All’incontro porteranno il loro contributo don Alberto Strumia, fisico, Carlo Ventura, docente di Biologia molecolare all’Alma Mater, Federico Tedesco, filosofo, Luca Maugeri, docente all’Issr di Modena, e Alfreda Manzi, già docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea alla Fter.