Settimana unità preghiera cristiani: Savona-Noli, una giornata dedicata all’amicizia tra le confessioni e aperta agli insegnanti di religione

Una giornata dedicata “all’amicizia tra le confessioni in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. A guidare la riflessione è stato chiamato il teologo Brunetto Salvarani, docente di Teologia della missione e del dialogo presso la Facoltà teologica dell’Emilia Romagna e considerato uno dei maggiori esperti di dialogo ecumenico e interreligioso. È quanto propone quest’anno la diocesi di Savona-Noli. L’appuntamento è per lunedì 24 gennaio, dalle 17 alle 19, presso la cappella dell’Istituto “Rossello”, in via Montegrappa 7, dove il relatore interverrà su “Ecumenismo ed educazione alla conoscenza e al dialogo interreligioso”. A seguire suor Francesca Buffa, responsabile della scuola primaria delle Figlie di Nostra Signora della Neve, parlerà della spiritualità e del metodo educativo dei fondatori del suo istituto. L’incontro – informa una nota della diocesi – è inserito nell’ambito del corso di aggiornamento per insegnanti di religione cattolica, organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica sul tema “Insegnare nella complessità: educare a scelte libere e consapevoli”. In serata, alle 20.45, nella cattedrale Nostra Signora Assunta e alla presenza del vescovo Calogero Marino, il teologo Salvarani interverrà in un incontro aperto a tutti e sul tema “Il dialogo ecumenico oggi”.