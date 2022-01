San Francesco di Sales: San Marino, lunedì incontro di riflessione e preghiera per i giornalisti

L’Ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi di San Marino-Montefeltro invita i professionisti dell’informazione ad un incontro di amicizia, di riflessione e di preghiera nel giorno del santo patrono, San Francesco di Sales, che ricorre lunedì 24 gennaio. Appuntamento alle ore 10,45 per la liturgia della Parola presso la chiesa di Murata-San Marino Città, via don Bosco 12.

“Ai media non sfugge l’apertura che Papa Francesco propone a tutti per il rinnovamento della Chiesa attraverso l’indizione di un Sinodo con un’ampia consultazione ‘dal basso’, come mai accaduto”, spiega un comunicato introducendo il tema dell’incontro: “Il Sinodo per una Chiesa rinnovata: Chiesa dell’ascolto e della vicinanza”.

Invitati giornalisti, operatori dell’informazione e quanti interessati al tema. Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e di protezione anti-Covid. In caso di impedimento ad intervenire in presenza si comunica che sarà possibile seguirlo sul Canale YouTube.