Buddisti: morto in Vietnam il grande Maestro Zen Thich Nhat Hahn. Ubi, “è stato un faro, un testimone esemplare”

L’Unione buddhista italiana (Ubi) comunica “con grande dolore” la scomparsa del grande Maestro Zen Thich Nhat Hahn mancato nella giornata di ieri all’età di 95 anni presso il Tempio Tu Hieu in Hue, Vietnam. “Thich Nhat Hahn – si legge in una nota dell’Ubi – ha segnato la storia del buddhismo mondiale nel ventesimo e ventunesimo secolo con i suoi insegnamenti e la sua testimonianza. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza e immensa gratitudine per essere stato un faro, un testimone esemplare del Buddha Dharma”.