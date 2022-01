Formazione: Ofs Sicilia, domani primo “Fraternincontro” su “La cura come promozione della dignità e dei diritti della persona”

L’Ordine francescano secolare (Ofs) di Sicilia è ormai prossimo al primo dei cinque incontri che caratterizzeranno il cammino formativo di quest’anno che il Consiglio regionale guidato da Carmelo Vitello ha programmato. Incontri che saranno propedeutici al grande appuntamento del Meeting fest francescano del Mediterraneo del prossimo 24-25-26 giugno a Favara. L’incontro chiamato “FraternIncontro”, a causa di questa nuova ondata pandemica, si svolgerà online domenica 23 gennaio alle 9.30 e ha come tema “La cura come promozione della dignità e dei diritti della persona”. I relatori saranno Tonino Solarino, psicologo e psicoterapeuta, e Maurilio Assenza, presidente “Casa don Pino Puglisi” e già direttore della Caritas diocesana di Noto. Modererà l’incontro Fabiola Spitaleri, responsabile formazione dell’Ofs di Sicilia. “Siamo tutti chiamati – ci dice Carmelo Vitello, ministro dell’Ordine francescano secolare di Sicilia – alla cura reciproca e del creato per costruire la pace, pertanto il nostro ordine francescano secolare ha progettato questi incontri aperti a tutti, abbracciando la chiamata alla sinodalità ecclesiale, per un cammino fraterno con tutta la Chiesa di Cristo”. Le tematiche che caratterizzeranno questi appuntamenti – si legge in una nota dell’Ofs – aiuteranno a comprendere maggiormente il “Vangelo della vura”, tema che discende da quanto detto da Papa Francesco per la 54ª Giornata mondiale della pace, ma si cercherà di focalizzare l’attenzione sulla reale consistenza che una formazione umana, cristiana e francescana deve assumere affrontando anche tematiche sociali e politiche e, pertanto, attuali affinché essa non sia mai distaccata dalla realtà di tutti i giorni e possa fornire le giuste “chiavi di lettura” di quanto accade e di come vivere quanto accade come francescani secolari. L’incontro si potrà seguire in diretta sui canali Fb e YouTube.