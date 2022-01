Diocesi: Terni, al via oggi pomeriggio “La Bibbia giorno e notte”. 24 ore di lettura continuata

Dalle 17 di oggi, sabato 22 gennaio, alle 17 di domenica 23 gennaio nella chiesa del Santissimo Salvatore a Terni, si svolgerà la terza edizione di “La Bibbia giorno e notte”, la lettura della seconda parte della Bibbia (i Libri Storici: Ester, 1-2, Cronache, Esdra, Neemia, 1-2 Maccabei). Per una notte e un giorno, senza interruzioni e commenti, saranno letti integralmente i vari libri dall’inizio alla fine, così come la tradizione e la chiesa li hanno consegnati attraverso i millenni. L’iniziativa promossa dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia è “per sottolineare il primato della Parola di Dio nella vita di ogni credente, nella Domenica della Parola indetta dal papa per la terza domenica di gennaio e che quest’anno si inserisce all’interno della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che viene vissuta nella diocesi come segno eminentemente ecumenico”. A leggere i passi biblici si alterneranno più di 70 persone di ogni età, categoria sociale e confessione religiosa. Ogni lettore proclama circa 5 pagine del testo per circa 15 minuti. I brani proclamati saranno intervallati da un breve spazio musicale. Anche i non credenti possono partecipare nel rispetto della Parola. All’evento “La Bibbia giorno e notte” non si partecipa soltanto in qualità di lettori, ma soprattutto nell’ascolto, sia all’interno della chiesa di San Salvatore a Terni, sia seguendola in streaming. L’evento sarà ripreso e diffuso in streaming sulla pagina Facebook Diocesi di Terni-Narni-Amelia, sui canali YouTube Diocesi Terni Narni Amelia, parrocchia S. Maria della Misericordia Terni.