Studente morto durante stage: Fidae, lunedì un minuto di silenzio e preghiera in tutti gli istituti. Kaladich, “una tragedia che non si ripeta più”

La presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, il Consiglio nazionale e tutta la Fidae esprimono le loro condoglianze e si stringono attorno alla famiglia, agli amici e ai compagni di scuola di Lorenzo Parelli, studente 18ennne dell’Istituto Barzi di Udine, una scuola iscritta alla Fidae e guidata da don Lorenzo Teston, presidente Fidae del Friuli Venezia Giulia. “È una tragedia che non deve ripetersi mai più – ha dichiarato la presidente Kaladich – che il sacrificio di Lorenzo possa risvegliare le coscienze e spingere tutti colori che ne hanno diretta responsabilità a rendere il lavoro davvero sicuro”.

Lunedì 24 gennaio in tutti gli istituti Fidae si osserverà un minuto di silenzio e di preghiera per Lorenzo Parelli.