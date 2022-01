Famiglia: card. Lojudice (Siena), “non è uno straccio vecchio da buttare via. Centrale anche nel percorso sinodale”

Ieri sera, nel Palazzo vescovile di Siena, si è svolto l’incontro su “La famiglia, soggetto sociale per il bene comune” , nato per sottolineare l’importanza della famiglia quale soggetto sociale, da valorizzare nel proprio ruolo di costruttrice di reti e di bene comune, con un focus sull’importanza di politiche familiari che riconoscano il valore sociale della famiglia, la sostengano e la promuovano. L’appuntamento è stato organizzato dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, dalle Acli nazionali, dalle Acli provinciali di Siena in collaborazione con le Acli regionali della Toscana.

“La famiglia – ha sostenuto il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino – non è uno straccio vecchio da buttare via, dobbiamo fare di tutto perché resti come ossatura portante della società e produca i frutti che Dio stesso vuole che produca. Essa è centrale nel percorso sinodale e in un momento del genere dove il lancio del cammino sinodale è avvenuto ormai da qualche mese ripartire dalla famiglia diventa sempre più una grande occasione. La crisi della famiglia è un dato di fatto che deriva da una crisi più generale della società e dell’identità dei valori. Per noi, nel cammino della comunità cristiana, si tratta di aiutare le persone a fermarsi a riflettere, cercando di collegare gli eventi e i servizi diocesani. Dobbiamo annunciare il Vangelo ma la luce deve essere declinata su come la comunità stessa si costruisce”.

“Oggi – ha detto Enrico Fiori, presidente delle Acli di Siena – parliamo di famiglia come cellula fondamentale della società. Ma la famiglia ha anche diversi nemici, ad esempio la mentalità individualistica che come un martello sbriciola le comunità e fa pensare solo ai propri interessi. Questa idea che non ci sia modo di collaborare l’uno con l’altro va combattuta e la famiglia è proprio il primo luogo dove si lavora per il bene comune”.

“La famiglia – ha detto Lidia Borzì, componente della presidenza nazionale Acli con delega alla famiglia e agli stili di vita – non è una sommatoria di individui, ma un soggetto sociale che è cuore della comunità e da sempre al centro dell’impegno delle Acli. Anche durante la pandemia le famiglie hanno dimostrato di essere una risorsa fondamentale, ma proprio per questo hanno bisogno di essere sostenute, a tutti i livelli, con politiche adeguate, interdipendenti e sistemiche”.