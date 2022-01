Pontefici: Genova, oggi pomeriggio si apre una mostra per ricordare vita e opere di Benedetto XV in occasione del centenario della morte

Si apre oggi pomeriggio a Genova una mostra per ricordare vita e opere di Papa Benedetto XV in occasione del centenario della morte del Pontefice genovese (21 novembre 1854-22 gennaio 1922). La mostra è stata realizzata grazie ad una collaborazione fra curia arcivescovile e comune di Genova e rimarrà aperta fino a domenica 30 gennaio, presso la sacrestia della basilica di Nostra Signora delle Vigne. Ideatrice e curatrice dell’iniziativa è Marzia Cataldi Gallo, che è anche autrice del volume “Benedetto (1854-1922) Un Papa genovese per la pace”, realizzato appositamente per l’occasione. Il percorso espositivo coniuga tradizione e modernità mettendo insieme alcuni doni di Benedetto XV alla sua città natale e uno schermo touchscreen che presenta alcuni contenuti multimediali di approfondimento. Tra gli oggetti esposti vi sono antichi testi, come il graduale miniato da un artista genovese nell’ultimo decennio del secolo XV, e un antifonario, anch’esso decorato da un artista genovese dello stesso periodo. I visitatori potranno, inoltre, ammirare l’atto di battesimo del futuro Papa, che venne celebrato proprio nella basilica delle Vigne, e il bozzetto della grande lunetta affrescata da Luigi Gainotti (1859-1940) all’estremità del transetto sinistro della basilica, che raffigura la donazione delle corone auree da parte di Benedetto XV in occasione dell’incoronazione della Vergine e del Bambino, nel 1920. Lo schermo digitale offre ai visitatori tre sezioni tematiche: la biografia del Pontefice, con alcuni approfondimenti sui suoi ritratti e sui luoghi genovesi legati alla sua figura; il ruolo di Benedetto XV nella Grande guerra e il suo appello a porre fine alla “inutile strage”; infine, un approfondimento sui paramenti sacri con ritratti di Benedetto XV in vesti pontificie, oltre a fotografie di dettaglio delle preziose vesti, che indicano nomenclatura, tradizioni, usanze e simbologia degli abiti pontifici. L’inaugurazione dell’esposizione avverrà oggi pomeriggio, alle 18,15, dopo la santa messa. Sabato prossimo, inoltre, sono in programma una conferenza di Emilio Artiglieri sul tema “Benedetto XV, un Papa genovese per la pace”, una messa di suffragio e un concerto con musiche di Vivaldi, Bach, Corelli.