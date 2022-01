Diocesi: Faenza, il 29 gennaio messa in cattedrale per i 100 anni dalla nascita della venerabile Nilde Guerra

Sabato 29 gennaio, alle 18, la diocesi di Faenza-Modigliana celebrerà il 100° anniversario della nascita della venerabile Nilde Guerra. La messa sarà presieduta in cattedrale dal vescovo, mons. Mario Toso.

Nilde nacque in una povera famiglia di operai a San Potito il 29 gennaio 1922. Non godette di molta salute. Morì il 19 maggio 1949. Nonostante questo, soffrì sempre in silenzio. Visse fin dalla tenera età una vita segnata dalla riservatezza, da una fede forte e genuina alimentata dall’Eucarestia. Gesù fu sempre la grande luce nell’anima di questa giovane capace anche di trasmetterla alle sue coetanee e, da catechista, alle sue Beniamine. Si appassionò alla vita parrocchiale e all’apostolato nell’Azione Cattolica. Visse in un periodo storico intriso di difficoltà sociali e anticlericalismo, circostanze che distolsero dalla fede tanti parrocchiani compreso alcuni membri della sua famiglia. Non si diede mai per vinta. Testimoniò invece con coraggio la sua fede della quale era intrisa ogni sua azione sociale e religiosa. Nilde tenne in modo particolare alla formazione dei bambini tanto che, dopo le devastazioni prodotte dalla guerra, riuscì a far rifiorire l’asilo del suo paese con grande gioia dei piccoli che stavano volentieri con lei come se fossero in Paradiso. Alla domenica s’impegnò nelle adunanze con le Beniamine e le Aspiranti. Non tralasciò il catechismo settimanale, riuscendo anche a trovare il tempo per portare i giovani a lei affidati agli incontri zonali di Azione Cattolica. Anche gli adulti ricorsero a lei in ogni circostanza lieta e triste.