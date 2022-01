Libri: una clarissa, una biblista, una psicoterapeuta e una pedagogista indagano il fenomeno dell'”adultescenza”

Quattro donne – una clarissa, una biblista, una psicoterapeuta e una pedagogista – indagano in un volume il fenomeno dell’adultescenza e sollecitano l’esigenza di favorire il salto nell’adultità. Le autrici del libro “Diventare adulti. I passaggi della vita. Un approccio interdisciplinare” (Edb) sono Diana Papa, Rosanna Virgili, Antonella Fornaro e Antonia Chiara Scardicchio. La prefazione è del card. Angelo De Donatis. L’obiettivo, spiegano, “è proporre ai formatori, e non solo, uno strumento di studio e d’intervento, di osservazione e di progettazione, utile nei contesti educativi e pastorali”. Diana Papa prende in esame, sotto il profilo antropologico e spirituale, i fondamenti umani ed esistenziali – l’identità, il senso della vita e di appartenenza, la capacità relazionale – che, se riconosciuti, facilitano il salto dall’adolescenza all’adultità, favorendo l’unificazione della persona. Rosanna Virgili, partendo dai libri dei Proverbi e della Sapienza, tratteggia, attraverso alcuni personaggi biblici, l’adultescenza o la maturità. Antonella Fornaro traccia l’identikit psicologico dell’individuo adultescente e adulto. Antonia Chiara Scardicchio, con il suo intervento di carattere antropo-pedagogico, focalizza infine la riflessione intorno all’adultità, collocandola all’interno della domanda identitaria, intesa come domanda vocazionale.