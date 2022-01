Diocesi: Avezzano, al via concorso per le scuole su don Gaetano Piccinini

“Don Gaetano Piccinini: discepolo di san Luigi Orione, Giusto fra le Nazioni”. Questo il titolo del concorso promosso dall’Istituto Don Orione di Avezzano, in collaborazione con l’Ufficio scuola diocesano, in occasione del 50° anniversario della morte di don Gaetano Piccinini (Avezzano 6 febbraio 1904 – Roma 29 maggio 1972). L’iniziativa viene promossa – spiega una nota – per “ricordare la sua figura con un concorso destinato agli alunni delle scuole della diocesi, al fine di perpetuare il suo messaggio di instancabile e coraggiosa carità alle giovani generazioni della sua terra natia”. I partecipanti sono chiamati a realizzare un prodotto culturale che può avere diverse forme (elaborato scritto, videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere). I vincitori, uno per ogni ordine scolastico, verranno premiati con 1.000 euro mentre tutti coloro che parteciperanno riceveranno in omaggio una copia del racconto “Incontro con uno strano prete” di Ignazio Silone e un opuscolo sulla vita di don Piccinini. Gli elaborati e le opere dovranno essere inviati entro il prossimo 23 aprile.