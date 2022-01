Giorno memoria: Gariwo, a Milano una serie di iniziative per “approfondire i temi e le storie legate alla Shoah e ai Giusti che salvarono gli ebrei”

Uno spettacolo teatrale, un libro e un podcast, oltre alla visita guidata del Giardino dei Giusti e un tour alla scoperta della Milano dei Giusti. Come ogni anno, in occasione del Giorno della memoria, la Fondazione Gariwo propone alla cittadinanza milanese una ricca varietà di iniziative per “approfondire i temi e le storie legate alla Shoah e ai Giusti che salvarono gli ebrei”. Oltre all’usuale impegno con studenti e insegnanti grazie all’offerta formativa dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano (di cui è parte anche il Comune di Milano), quest’anno Gariwo ha pensato a un ventaglio di proposte culturali fruibili da tutti anche online: il podcast “Storie di Giusti” e il volume collettivo “Domande sulla memoria”. Ogni lunedì per sei settimane, da quella del Giorno della memoria a quella della Giornata dei Giusti (6 marzo), il podcast “Storie di Giusti” racconterà sei personaggi che in ogni epoca hanno fatto scelte coraggiose per interrompere la catena del male. La prima puntata sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast dal 24 gennaio e sarà incentrata su Moshe Bejski, colui che salvato da Schindler creò il Giardino dei Giusti di Gerusalemme. Il libro invece “Domande sulla memoria” contiene una serie di riflessioni sull’importanza dello studio di tutti i genocidi e si interroga sul significato odierno di memoria. Riservato invece alle scuole sarà il monologo di grande impatto emotivo che, grazie agli attori Massimiliano Speziani e Paola Bigatto, racconta agli studenti la memoria del bene attraverso le storie dei Giusti. L’appuntamento è martedì 25, alle ore 10, al Centro Asteria (piazza Carrara 17, Milano). La Fondazione propone poi un tour guidato dedicato ai Giusti onorati al Giardino dei Giusti di Milano: dopo il successo delle passeggiate del 2021, Gariwo ripropone il tour guidato alla scoperta dei luoghi legati alle vicende dei Giusti milanesi che, rischiando la propria vita, hanno salvato numerosi ebrei e altri perseguitati durante l’occupazione nazista. Info: segreteria@gariwo.net.