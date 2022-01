Diocesi: Chioggia, domani il saluto a mons. Tessarollo, il 30 gennaio l’accoglienza del nuovo vescovo Dianin

Domani, domenica 23 gennaio, in cattedrale, alle ore 16, la diocesi di Chioggia saluta con gratitudine l’amministratore apostolico, mons. Adriano Tessarollo. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta streaming sul sito e sui profili social della diocesi.

Domenica 30 gennaio, alle ore 16, in cattedrale la diocesi accoglie il nuovo vescovo, mons. Giampaolo Dianin. La celebrazione sarà trasmessa da Telechiara, canale 14 e in diretta streaming sul sito e sui nostri canali social.

Entrambe le celebrazioni a causa delle restrizioni dovute alla pandemia in corso saranno accessibili solo su invito personale.